Em Calumbi, carreata de Sandra passou em frente do Comitê de Joelson e deu-se a confusão

O primeiro dia de propaganda eleitoral em Calumbi já teve confusão.

Tudo começou com a carreata da candidata à reeleição, Sandra da Farmácia, do PT. A carreata passou em uma via central onde estava o Comitê de Joelson, do AVANTE, inclusive com o candidato à porta.

Aí começa a guerra de versões. Aliados de Sandra afirmam que foram hostilizados por Joelson e outras pessoas que estavam no Comitê. Joelson por sua vez alega ter sido provocado e atingido por um copo de cerveja.

Em determinado momento do vídeo é possível ver Joelson e militantes pró Sandra quase indo às vias de fato. O caso foi parar na Delegacia.

Via Nill Júnior