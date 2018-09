Em campanha no Nordeste, Haddad promete recuperar nascentes do Rio São Francisco

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, prometeu nesse domingo (23) durante campanha em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), que, se eleito, vai trabalhar pela recuperação das nascentes do Rio São Francisco. O rio corta cinco estados brasileiros e é um dos mais importantes do país.

Haddad desembarcou em Petrolina na manhã deste domingo. Depois seguiu para Juazeiro, onde discursou para apoiadores e depois retornou a Petrolina pela ponte Presidente Dutra que liga as duas cidades.

“Eu queria assumir um compromisso para o futuro […] Nós vamos intensificar a recuperação das nascentes do São Francisco. Nós não vamos deixar este rio morrer jamais. E para isso nós temos que desassorear o rio. Tem regiões do rio que estão assoreadas, e temos que recuperar a mata porque sem a recuperação da mata e sem tirar a areia e o lixo que caem no rio, esse rio corre risco”, afirmou o candidato em discurso para apoiadores em Juazeiro.

“Assumimos o compromisso de recuperar as nascentes do Rio São Francisco. Rio generoso que está dando água para todo o Nordeste – Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Todo o Nordeste está sendo irrigado pelo São Francisco. É a hora de assumir mais uma vez o compromisso com a recuperação das nascentes. É isso que nós viemos fazer aqui hoje”, disse.

Bolsa Família

Fernando Haddad também falou em fortalecer o programa Bolsa Família como forma de ativar a economia e gerar empregos.

“Bolsa Família vai ter que ser fortalecido, porque as famílias de baixa renda, são as que mais consomem e, sem consumo, nós não vamos ter ativação da economia e não tem como gerar emprego”, afirmou Haddad.

“Nós temos que tomar todas as providências para as famílias de classe média e baixa renda terem uma renda disponível um pouquinho maior, tanto da queda de juros, com o aumento do bolsa família quanto da diminuição do imposto de renda, sem consumo o empresário não tem como contratar”, disse o candidato. (G1)