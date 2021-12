Em cinco dias, Serra Talhada confirmou 170 novos casos de Covid-19

A cidade registrou 53 casos a mais que na semana passada e continua com números crescentes da doença.

Sertão do Pajeú está com 242 casos ativos da doença. Serra é responsável por mais da metade destes números.

Por André Luis

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informou em seu boletim epidemiológico desta sexta-feira (3), mais 44 novos casos de Covid-19 no município.

Assim como nas últimas três semanas, a curva da doença está subindo. Nos últimos cinco dias, a cidade registrou 170 novos casos da doença, 53 a mais que na semana passada, quando fechou com 117 casos.

Os novos casos confirmados hoje são de 31 pacientes do sexo feminino e 13 do sexo masculino, com idades entre 7 e 86 anos.

O município soma 10.751 casos confirmados, 10.384 pacientes recuperados, 56 exames aguardando resultados, 57.944 casos descartados, 171 pacientes em isolamento domiciliar e 06 pacientes em tratamento hospitalar, somando 177 casos ativos, além de 190 óbitos.

Ocupação hospitalar – O Hospital Eduardo Campos está com 6% de ocupação dos leitos de UTI, com cinco pacientes internados, sendo dois serra-talhadenses. Não há pacientes nos leitos clínicos da unidade.

O HOSPAM está com 50% de ocupação dos leitos de UTI, com cinco pacientes internados, sendo cinco serra-talhadenses. Não há pacientes na enfermaria da unidade.

Não há pacientes internados nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José.

Portanto, são seis serra-talhadenses internados na rede pública de Serra Talhada, sendo todos em leitos de UTI.

Sertão do Pajeú – Nesta sexta-feira, até o momento da postagem desta matéria, às 20h30, além dos 44 casos de Serra Talhada, apenas mais três cidades registraram casos da doença. Afogados da Ingazeira (dois), Carnaíba (três) e Tuparetama (dois).

Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Egito, Solidão e Tabira, não registraram casos.

Brejinho, Calumbi, Flores, Santa Terezinha e Triunfo, não divulgaram boletim epidemiológico.

Óbito – Itapetim confirmou um novo óbito pela doença nesta sexta-feira. A Secretaria de Saúde do município não divulgou os detalhes.

A região conta agora com 34.179 casos confirmados, 33.270 recuperados, 667 óbitos e 242 casos ativos da doença, destes 177 são de Serra Talhada.

Do Nill Júnior