Em discurso após a vitória, João agradece e fala em desafio: “Sei o tamanho da nossa responsabilidade”

Após o encerramento da apuração das urnas, o prefeito eleito do Recife, João Campos (PSB), concedeu coletiva, em clima de comemoração, ao lado dos aliados da Frente Popular de Pernambuco. Estiveram presentes o prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB); o governador Paulo Câmara (PSB); a vice-prefeita eleita Isabella de Roldão (PDT); Renata Campos e a deputada federal Tabata Amaral (PDT). O tom do discurso do gestor eleito foi de agradecimento. Ele também fez questão de reconhecer que viverá “um tempo desafiador no futuro” e disse saber as dificuldades de administrar uma cidade em meio ao cenário de crise econômica e sanitária que atinge o País.

“Viveremos um tempo desafiador no futuro. Uma crise sanitária que ainda não cessou, uma crise econômica e social, mas nós vamos vencer no dia a dia porque nós vamos governar junto do povo todos os dias, nas ruas, nas escolas, nas praças, ouvindo. Eu sei o tamanho da nossa responsabilidade”, afirmou. Diante dos obstáculos, ele garantiu que terá dedicação integral para o Recife. “Os próximos quatro anos da minha vida serão dedicados de maneira integral ao cuidado do Recife. Vai ser de manhã, vai ser de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado e dia santo porque eu não entro em nada na minha vida pela metade”, afirmou.

O socialista lembrou a trajetória e fez uma homenagem ao pai e ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em acidente áereo durante as eleições presidenciais de 2014. “Não tem como vir aqui hoje celebrar essa vitória e também não fazer uma homenagem e lembrar daquele que é referência na minha vida e na política, como pessoa e cidadão, que é o meu pai, Eduardo Campos. Eu lembro que ele me disse uma vez: sempre que puder ajudar alguém, ajude e não queira nada em troca. E sempre que fizer alguma coisa na vida, faça bem feito. Nós vamos fazer o que Eduardo Campos”, disse.

