Em expansão, clínica prevê 300 empregos até 2020 em Pernambuco

Mais uma rede de franquias da área de saúde projeta expansão para Pernambuco. É a paulista Odontoclinic. A marca anunciou que irá abrir mais 12 unidades no Grande Recife até 2020 com um investimento de R$ 5 milhões, gerando 300 empregos no Estado.

As novas oportunidades de emprego serão geradas nas funções operacionais das novas franquias, desde a área administrativa até a odontologia. O processo seletivo, no entanto, ficará a critério de cada franqueado.

A expectativa é que duas unidades já sejam abertas neste ano, sendo uma delas no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. As outras 11 serão divididas entre bairros do Recife, Camaragibe, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. De acordo com um dos sócios da rede de clínicas odontológicas, Lucas Romi, ao todo, foram mapeadas 17 regiões no Estado. Por isso, também existem planos de expansão para o interior, em cidades como Petrolina.

Romi lembra que, hoje, a Odontoclinic possui uma unidade no Recife, na avenida Conde da Boa Vista. E ele diz que os bons resultados dessa franquia foram determinantes para a escolha da cidade como o ponto de investimentos da empresa no Nordeste. “Temos uma ótima relação com o nosso atual franqueado no Recife e verificamos, através disso, o potencial da região”, explica o sócio, dizendo que, por isso, Pernambuco será contemplado com uma grande fatia do investimento nacional projetado pela Odontoclinic até o próximo ano, cujo valor total é de R$ 19,2 milhões.

Atendimento

As novas clínicas da Odontoclinic contarão com diversas especialidades, desde extração dental, aplicação de flúor e endodontia, até restauração dental e raspagem. Segundo Lucas Romi, a ideia é que o paciente realize todos os serviços no mesmo local. “Oferecemos a solução completa no mesmo lugar, sem que a pessoa tenha que se deslocar para outros especialistas”, explica.

Criada em 1995 em São Paulo, a Odontoclinic possui o modelo de franquias desde 2002. Hoje, a rede tem unidades espalhadas em 12 estados do Brasil.

De acordo com a empresa, para ser um franqueado da marca é necessário desembolsar um investimento de R$ 400 mil a R$ 450 mil, contando com o capital de giro e também o custo da construção civil da clínica.

Da Folha de PE