Em Flores, estudantes estão sendo transportados em carroça de burro

O vereador Onofre de Souza (PR) denunciou da tribuna da Câmara de Vereadores de Flores, a Secretaria de Educação, por esta não ofertar transporte escolar aos estudantes da zona rural do município.

“Um direito negado sem nenhum constrangimento, e que rasga a letra do inciso VII, do artigo 208 da Constituição Federal, que obriga ao poder público atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”, questiona o vereador.

Onofre reclamou afirmando que o seu colega, vereador Nezinho, vem oferecendo o próprio veículo, custeando do próprio bolso para transportar as crianças do sítio Oitis, na região do distrito de Fátima. “Esses alunos só não estão totalmente prejudicados por que o vereador Nezinho está patrocinando por sua própria conta e risco”, disse.

Ele chegou a afirmar que as crianças do sítio Tamboril, conhecido por comunidade de Cachoeira, estariam sendo carregados em carroça de burro. Na região de Sítio dos Nunes, os pais estão arcando do próprio bolso à despesa com transporte do estudante de escola do município, denunciou o parlamentar.

Via Nill Júnior