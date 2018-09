Em jogo movimentado, Serrano e Petrolina empatam em 2 a 2

Serrano e Petrolina fizeram o único jogo do grupo A na 2ª rodada da Série A2 do Pernambucano. As duas equipes entraram em campo determinadas a vencer, por isso o 1º tempo contou com muita ofensividade. O Serrano saiu na frente quando Lucas abriu o placar. A resposta da Fera Sertaneja veio dos pés de Waguinho em cobrança de pênalti. O Petrolina conseguiu virar o jogo nos acréscimos da primeira etapa. No 2º tempo, o Serrano pressionou a equipe visitante. A insistência deu certo e depois de cobrança de escanteio, Daniel empatou o jogo. Placar final de 2 a 2.

Com o resultado, o Petrolina se mantém na liderança do grupo A, com 10 pontos. O Serrano é o segundo colocado com 7 pontos. A tabela está contabilizando os pontos que seriam disputados nas duas partidas contra o Sete de Setembro, que desistiu de participar da competição.

Na 3ª rodada, o Serrano recebe o 1º de Maio no Vianão. A partida acontece no domingo, às 15 horas. O Petrolina não entra em campo.

Do Globo Esporte