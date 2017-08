Em Juazeiro do Norte, serra-talhadense é preso abusando de um menor no banheiro do Shopping

Após serem avisados, seguranças do Cariri Garden Shopping, em Juazeiro do Norte-CE, detiveram Luiz Pereira foi preso em um dos banheiros do Shopping do Cariri Garden Shopping em Juazeiro do Norte detiveram Luiz Pereira Nunes Filho, de 37 anos, natural de Serra Talhada, residente em São José do Belmonte (PE), no interior de um dos banheiros daquela central de vendas. O mesmo é acusado de estar abusando sexualmente de um garoto de apenas 14 anos de idade, residente em Juazeiro, por volta das 20 horas deste domingo.

A polícia foi ac acionada e Luiz Pereira terminou entregue a uma patrulha que o conduziu à 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC). juntamente com a vítima. O banheiro do Shopping foi lacrado, a fim de ser periciado e o acusado autuado em flagrante por estupro pelo delegado plantonista, Denis Leonardo Ferraz, o qual não quis entrar em detalhes sobre o inquérito.

Os pais do garoto compareceram à delegacia e, após depoimentos, deixaram a regional, enquanto o acusado ficou na carceragem e deverá ser recambiado hoje para a cadeia pública de Juazeiro. Luiz Pereira já respondeu quatro procedimentos na justiça de Pernambuco. O primeiro deles em agosto de 2008 por embriaguez ao volante. Os demais foram Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs), igualmente em São José do Belmonte.

No dia 25 de abril de 2010 por desacato a três funcionários públicos no desempenho de suas atividades. Já no dia 19 de março de 2015, novo desacato, o que configura contravenção penal, sendo, desta vez, acompanhado de outros três acusados. Finalmente, no dia 20 de novembro de 2016 outro TCO por ameaça e lesão corporal no município de Serra Talhada-PE, contra Renato José Leal da Silva.

