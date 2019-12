‘Em março a água do São Francisco chega a Jati e vai pra Grande Fortaleza’, diz ministro

A chegada das águas do Rio São Francisco, ao Ceará, tem data definida, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Gustavo Canuto. Conforme Canuto, as águas do “Velho Chico” chegarão ao estado no final de março de 2020, segundo divulgou em vídeo publicado pela pasta.

A expectativa do ministro é encher o reservatório de Negreiros, em Salgueiro, ainda neste ano, de lá, a água segue até a barragem Milagres, ainda em território pernambucano. Com a estrutura preenchida, o recurso hídrico será transportado até a barragem de Jati, no Cariri cearense, onde será captada pelo Cinturão das Águas do Ceará e levada até o Açude Castanhão.

“Em março a água chega a Jati e vai para a grande Fortaleza”, diz o ministro Canuto. Quando concluída, a transposição das águas do São Francisco deve beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas no Ceará.

Atualmente, o Eixo Norte apresenta mais 97% de execução física. Em 30 de agosto foi reiniciado o bombeamento da água do Rio São Francisco e, a partir da terceira estação de bombeamento do Eixo Norte (EBI-3), segue até as próximas estruturas, que contemplam 60 quilômetros de extensão.

Na época em que foi detectado o vazamento, 35 famílias que vivem na Vila Produtiva Rural de Negreiros tiveram que ser retiradas de suas casas por segurança. Desde então, a estrutura recebe serviços 24 horas.

Caminho das águas

A prioridade da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH) é concluir as obras de proteção do chamado “eixo emergencial”, que possui 53 quilômetros de extensão e será responsável por levar a água do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) até o Açude Castanhão, que abastece a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O recurso hídrico do São Francisco, captado na Barragem de Jati, seguirá por gravidade até o município de Missão Velha, onde será direcionado ao Riacho Seco, seguindo pelo Rio Salgado até desaguar no Rio Jaguaribe, onde cairá no maior reservatório do Ceará. (G1)