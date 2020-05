Em meio à pandemia, Pernambuco tem alta de 3,2% nos homicídios em abril de 2020

Pernambuco teve 320 homicídios em abril, de acordo com os dados divulgados, nesta sexta-feira (15), pela Secretaria de Defesa Social (SDS). O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) foi 3,2% maior que no mesmo período do mês anterior, quando houve 310 assassinatos, mesmo com as medidas de restrição de circulação de pessoas por causa da pandemia do novo coronavírus. Este é o quarto mês consecutivo de aumento, depois de 25 meses consecutivos de baixa.

Considerando o comparativo entre os quatro primeiros meses de 2020 e 2019, houve aumento de 8,6%, saindo de 1.207 para 1.311 vítimas.

O estado atribui ao tráfico de drogas a maior parcela dos homicídios. No Recife, houve aumento de 31%, saindo de 38 para 50 meses em abril.

Na Região Metropolitana, sem contar a capital, houve acréscimo de 8,14%: de 86, em 2019, para 93. A Zona da Mata manteve os números inalterados, com 72 crimes do tipo nos dois anos.

O Sertão teve queda de 2,86% (35 assassinatos no ano passado, contra 34, em 2020) e o Agreste reduziu em 10,13% os números (de 79 mortes em 2019, para 71, neste ano).

No referido mês, 78 acusados de CVLI foram presos em flagrante pelas polícias do estado. Outros 55 acabaram presos por força de mandados de prisão, totalizando 133.

Violência contra a mulher

Houve um aumento de 75% no número de feminicídios, que é quando a mulher morre pela condição de gênero. Foram sete casos em abril e quatro no mesmo mês, em 2019.

Segundo a SDS, houve queda de 25,45% nas queixas de violência doméstica, saindo de 3.466 denúncias em abril do ano passado, contra 2.584 queixas registradas no mesmo período deste ano. Com relação aos estupros, a queda foi de 27,57%. Foram 134 mulheres vítimas no mês passado e 185 em abril de 2019.

A SDS disse, ainda, que em situação de emergência, a mulher pode ligar para o 190. Ela pode se informar sobre a rede de proteção por meio da Ouvidoria Estadual da Mulher, no telefone 0800.281.8187.

Atualmente, Pernambuco tem Delegacias da Mulher em Santo Amaro (Recife), Prazeres (Jaboatão dos Guararapes), Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Vitória de Santo Antão, Goiana, Caruaru, Surubim, Afogados da Ingazeira, Garanhuns e Petrolina.

Onde não houver uma unidade especializada, a população pode procurar qualquer delegacia de plantão da cidade em que se está para formalizar a ocorrência. (G1)