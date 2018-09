Em Minas Gerais, Ciro Gomes associa Jair Bolsonaro ao nazismo

O candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes, associou a retórica de Bolsonaro ao nazismo, dizendo que o oponente propaga preconceito contra negros, gays e mulheres. “Tudo isso está na retórica e na prática do Bolsonaro e do seu grupo de SS nazistoides”, declarou em evento emBelo Horizonte neste sábado (22).

“Churchill pagou o que eu estou pagando hoje. Foi proscrito, chamado de bocão, de destemperado, tudo o que estou sendo chamado”, disse.

Na noite de sexta (21), o presidenciável já havia feito críticas semelhantes a Bolsonaro em evento em Goiânia. Ao lado do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), ele ainda criticou as pesquisas eleitorais e pediu que os eleitores não se deixem manipular.

No último Datafolha, Ciro apareceu em terceiro lugar com 13% das intenções de voto. Bolsonaro lidera com 28%.