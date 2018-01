Em noite de estreia, Salgueiro e Ceará se enfrentam no Cornélio de Barros

Nesta terça-feira (16), às 21h45, o Salgueiro recebe o Ceará, no Cornélio de Barros, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O jogo também é o primeiro oficial do técnico Paulo Júnior, que conta com um elenco renovado e testado em alguns amistosos na pré-temporada. Em 30 dias de trabalho, ele garante que contou com o esforço dos atletas para fazer uma boa apresentação.

– O trabalho foi muito bem feito, 30 dias de muita intensidade. Tivemos apenas uma folga no final do ano. Os atletas são muito comprometidos e essa é uma estreia que todo mundo queria ter, jogar com um clube de Série A em uma competição importante que é a Copa do Nordeste. Está todo mundo muito pronto, motivado, querendo muito. Agora é só esperar a hora do jogo para executar os 30 dias de trabalho que fizemos aqui – explicou o técnico.

Para a partida, Paulo Júnior tem todos os atletas à disposição, mas já definiu os critérios para escolha dos titulares e reservas.

– Nós estamos com todos os atletas a disposição, mas nesse início a gente preza também pela parte física. A gente acha que quem está entendendo a forma de jogar e está mais preparado fisicamente tem mais chances de jogar. Portanto, tem alguns atletas que chegaram aqui, que vão dar muita alegria pra torcida do Salgueiro, mas nesse primeiro momento não poderão jogar – declarou.

O treinador acredita que a estreia em casa pode ser um ponto a favor do Carcará.

– É início para a gente, mas é para eles também [Ceará]. Eles são muito qualificados, time de Série A, portanto a gente tem que jogar com inteligência e equilíbrio para sairmos vitoriosos – concluiu Paulo Júnior.

O jogo

Local: Estádio Cornélio de Barros, Salgueiro-PE

Data: 16/01/18

Horário: 21h45

Provável time do Salgueiro: Mondragon; Marcos Tamandaré, Maurício, Luís Eduardo e Escuro; Izaldo, Neverton, Jaildo, e Willian; João Paulo e Laércio.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira será o árbitro, tendo como auxiliares Lorival Candido das Flores e Francisco Jailson Fernandes da Silva, todos do Rio Grande do Norte.