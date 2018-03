Em nota, PR diz que ainda vai tomar decisão sobre eleições de 2018

Nessa sexta-feira (09), em uma postagem sobre os bastidores destas eleições, falando sobre uma possível aliança entre o PT e o PSB, revelamos que uma ala do partido de Humberto Costa e João Paulo pleiteava duas secretarias para os aliados, sendo uma com Geraldo Julio, na PCR, e a outra no governo do Estado, possivelmente na Secretaria de Transportes, tocada pelo PR de Sebastião Oliveira.

A agremiação aproveitou o episódio para se posicionar.

NOTA DIRETÓRIO ESTADUAL DO PR

O Partido da República de Pernambuco (PR), levando em consideração o surgimento de inúmeras notícias absolutamente especulativas, entende que é importante esclarecer algumas questões que considera relevante.

Desde o início de 2015, quando o PR ocupou a Secretaria Estadual de Transportes, o partido seguiu como fiel aliado do governador Paulo Câmara.

Ciente da sua importância política em função de possuir o segundo número de prefeitos de Pernambuco, o PR tem consciência que no momento certo e no fórum adequado vai se pronunciar a respeito das eleições de outubro de 2018.

Por enquanto, o foco na Secretaria de Transportes é continuar trabalhando nos importantes projetos que estão em andamento. Em parceria com o Ministério dos Transportes, comandado pelo Partido da República, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Transportes, transformou antigas demandas em obras.

As requalificações da BR-101 e do Aeroporto de Serra Talhada junto com a duplicação da BR-104 somam mais de R$ 300 milhões em investimentos. Sendo assim, os esforços estão totalmente voltados para garantir que estas intervenções sejam entregues aos pernambucanos com a maior brevidade possível.

O trabalho não pode e não vai parar.

PARTIDO DA REPÚBLICA DE PERNAMBUCO