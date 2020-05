Em Pernambuco, 19 cidades estão livres do coronavírus, aponta pesquisa

Dos 185 municípios de Pernambuco, apenas 19 não contam com casos de pessoas contaminadas com o coronavírus. A partir dessa constatação, os pesquisadores do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social (CIEG) da Fundação Joaquim Nabuco mapearam e realizaram uma pesquisa que busca identificar as causas que justificam a não propagação do vírus nessas cidades.

Para fazer isso, eles coletaram dados, que foram analisados entre os dias 21 e 23 de maio. Na ocasião foram estudados 20 municípios, mas um deles, que é Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco, já conta agora com quatro casos registrados.

O pesquisador do CIEG e coordenador responsável pelo painel covid-19, Neison Freire, explica a metodologia da pesquisa. “A pesquisa foi realizada a partir dos dados dos informes epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde e foram atualizados com informações dos sites das prefeituras e quando existia alguma dúvida também utilizamos a pesquisa por telefone para as secretarias municipais de saúde”, detalhou.

A partir de uma análise inicial com os mapas dos municípios, a equipe começou a identificar quais fatores justificavam o fato desses lugares não terem casos de pessoas com a covid-19. Para se ter uma contraprova, também foram investigados um grupo de municípios com casos confirmados.

O pesquisador Neison Freire destaca os resultados encontrados. “A maioria deles não estava conectada por BRs. Mesmo Exu e Belém de São Francisco, que estão conectadas por BRs, são de pouca circulação de veículos quando comparadas com a BR-101 e a BR-232. Também foram levadas em consideração outros aspectos referentes a instalação de barreiras sanitárias, decretos municipais de isolamento, confinamento e fechamento do comércio e fechamento de escolas”, disse.

Para conferir a pesquisa completa é só acessar o site da Fundaj.

Veja as cidades sem confirmações do novo coronavírus:

Ingazeira

Calumbi

Solidão

Brejinho

Palmeirina

Ibirajuba

Brejão

Calçado

Angelim

Morelândia

Belém de Maria

Lagoa do Ouro

Santa Filomena

Mirandiba

Iati

Manari

Flores

Tacaratu

Exu

