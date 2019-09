Em Pernambuco, 74% dos acidentes em rodovias federais tiveram vítimas em 2018, diz CNT

Durante todo o ano de 2018, Pernambuco teve 2.714 acidentes nas rodovias federais. Em 2.015 deles, houve vítimas, entre pessoas feridas e mortas. Esse número representa 74,2% do total de ocorrências registradas em todo o estado.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (19) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Os dados mostram que, a cada 100 quilômetros de rodovia no estado, ocorreram 94 acidentes em 2018.

Em Pernambuco, a BR-101 foi a rodovia que concentrou o maior número de acidentes no ano passado, com 718 ocorrências. Apesar disso, foi a BR-232 que aconteceram mais mortes, com 83 vítimas.

No período acumulado de 2007 a 2018, houve 68,8 mil acidentes no estado, sendo 30.357 com vítimas. Somente no ano passado, foram 295 mortos, sendo 4.853 no período acumulado desde o primeiro ano da contagem. Em média, a cada 100 acidentes com vítimas, 15 pessoas morreram em Pernambuco.

Com relação a 2017, 2018 teve uma diminuição de 21% no número de acidentes. Houve 3.436 em um ano e 2.714 no outro, respectivamente. O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em Pernambuco chegou a R$ 435,12 milhões em 2018. (G1)