Em Pernambuco, adolescente fica ferido após ser atropelado por caminhão na PE-103

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atropelado na tarde dessa terça-feira (15) na PE-103, entre Bezerros e Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o jovem participava de um passeio de bicicleta junto com outros adolescentes quando foi atropelado por um caminhão.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde local e transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Os outros adolescentes não ficaram feridos. O estado de saúde do adolescente não foi informado. (G1)