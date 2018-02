Em Pernambuco, aluno ateia fogo no carro do diretor de escola após ser repreendido

Um diretor de uma escola estadual registrou nessa quinta-feira (8) uma queixa contra um estudante de 14 anos que teria ateado fogo no carro dele em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o gestor da unidade informou que o fato teria ocorrido depois que ele repreendeu o aluno dentro da escola.