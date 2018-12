Em Pernambuco, casal vende pipoca, água e doces para juntar dinheiro do casamento

Os autônomos Ariely Mendonça, de 23 anos, e Weldson Marcos, de 25, estão juntos há pouco mais de 1 ano e já começaram os preparativos do casamento, que será no dia 14 de julho de 2019. Para juntar uma parte do dinheiro que será investido na celebração, e também na comemoração, os noivos decidiram vender água, pipoca, tortas e outros tipos de doces.

A venda dos produtos é sempre durante os fins de semana, na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru, no Agreste pernambucano. “Quando começamos a namorar, já tínhamos um foco do que queríamos para o futuro, que também envolvia o casamento. Eu já tinha visto outros casais fazerem campanhas semelhantes [vender comida e água]. A partir daí surgiu a nossa ideia”, disse a noiva.

Ariely contou que ela e o noivo ficam na avenida das 9h às 15h. De acordo com ela, o casal conseguiu arrecadar uma boa quantia em dinheiro com as vendas. “Vendemos pipoca por R$ 1, água por R$ 1,50, e tortas e doces também por R$ 1”, detalhou.

Os noivos estão recebendo apoio tanto da família quanto dos amigos. Uma equipe trabalha com eles nos sábados e domingos. “Os preparativos do casamento estão bem adiantados. Graças a Deus conseguimos, através da nossa campanha, a ajuda de várias pessoas”, pontuou Ariely.

O pedido de casamento

Ariely e Weldson se conheceram na igreja, em um momento de oração. Algo que, para ele, foi muito especial. “Trocamos olhares e, depois de um tempo, conseguimos nos conhecer melhor”, relembrou.

Para o noivo, o pedido de casamento foi bem inusitado. “Ela queria que fosse um pedido surpresa. Então, nas primeiras semanas em que fomos para a avenida, eu organizei com os familiares e amigos mais próximos. Fizemos uma reserva em um restaurante e, quando ela pensou que estávamos indo para casa, fomos para o restaurante”, contou Weldson.

Quando Ariely chegou na área reservada do restaurante, ela viu os familiares e amigos. “Ela achava que fosse só um almoço, mas, do nada, eu cheguei com as alianças e fiz o pedido”, ressaltou o noivo.