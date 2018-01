Em Pernambuco, comerciantes são feitos reféns e têm mercadoria avaliada em R$ 60 mil roubada

Três comerciantes foram feitos reféns e tiveram a mercadoria roubada na tarde desse domingo (7) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com uma das vítimas, que não quis se identificar, o material levado estava avaliado em R$ 60 mil.

Ainda segundo a vítima, que era motorista do carro, o trio havia saído de Santa Cruz do Capibaribe e estava a caminho da Feira da Sulanca quando foi abordado pelos criminosos nas proximidades da Vila do Rafael, zona rural do município.