Em Pernambuco, corpo de homem é encontrado com órgão genital na boca

O corpo de um homem identificado por José Ronivon Martins, foi encontrado com o órgão genital amputado e colocado na boca no último sábado (2) em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima de 19 anos estava em um matagal próximo ao Loteamento Frei Damião