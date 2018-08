Em Pernambuco, empresários são detidos por roubo de energia elétrica avaliado em R$ 1 milhão

Cinco empresários foram detidos nessa quarta-feira (22) em uma operação da Polícia Civil para reprimir o roubo e o desvio de energia por meio de ligações clandestinas no Recife. De acordo com a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), os donos dos estabelecimentos comerciais roubaram o equivalente a R$ 1 milhão em energia durante um mês.

Denominada Clandestinus, a ação teve como alvos três frigoríficos, dois supermercados e uma academia de ginástica. Foram constatados crime de furto, estelionato ou irregularidades nas medições em cinco dos seis estabelecimentos alvos da operação.

A energia roubada seria suficiente para abastecer o bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, pelo mesmo período, segundo informaram a Celpe e a Polícia Civil.

“As abordagens foram feitas após inspeções realizadas pela Celpe. Essa operação vai continuar acontecendo, porque o objetivo maior, além de coibir essa prática, é reduzir o custo repassado para o consumidor”, afirma o chefe da Polícia Civil, Joselito Amaral.

Ao todo, 11 pessoas prestaram esclarecimentos à Polícia Civil. O proprietário da academia de ginástica, de 36 anos, foi preso em flagrante pelo crime de estelionato. Os donos de dois frigoríficos e um supermercado não foram localizados e, por isso, não foi possível realizar a prisão em flagrante. Os inquéritos foram instaurados e eles respondem a processo criminal.

De acordo com a Celpe, os empresários são reincidentes nesse tipo de crime. “Já havíamos notificado os estabelecimentos e eles tinham pago o equivalente ao total roubado de energia, mas fizeram novamente”, afirmou o gerente de transmissão da Celpe, Fábio Barros.

Três unidades do Frigoríficio Boi Verde, nos bairros de Parnamirim e Água Fria, na Zona Norte, e no Centro do Recife, foram alvo da operação. Somente no frigorífico localizado no bairro de Água Fria não foram constatadas irregularidades.

Os supermercados Extracompra e Tradição ficam em San Martin e na Mustardinha, respectivamente, ambos na Zona Oeste. A academia Circuit, por sua vez, fica no Ibura, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, os estabelecimentos haviam sido fechados, mas tiveram os sistemas de abastecimento e medição de energia elétrica regularizados e podem funcionar normalmente. (G1)