Em Pernambuco, estelionatária fingia ser delegada para dar golpes de até R$ 30 mil em comerciantes

Uma mulher foi presa preventivamente na manhã dessa sexta-feira (23), em Olinda, suspeita de aplicar golpes em mais de 50 pessoas em cidades do Grande Recife e do interior de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Shimener Paula Francisca Costa Ramos, de 33 anos, abordava comerciantes afirmando ser uma delegada. Cada esquema deixava um prejuízo de cerca de R$ 30 mil.