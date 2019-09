Em Pernambuco, família comemora retorno de criança para casa após diagnóstico de dengue hemorrágica

As lágrimas de preocupação se transformaram em lágrimas de alegria na casa de Luiz Miguel, de 4 anos, que voltou para a residência em Cupira, no Agreste de Pernambuco, depois de passar cerca de uma semana internado no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, também no Agreste.

Luiz Miguel recebeu um diagnóstico de dengue hemorrágica e os familiares chegaram a pensar que o menino não resistiria. “Eu só sabia chorar, eu pedia a Deus e ficava imaginando: Deus me abandonou agora, porque estou vendo meu filho morrer e não posso fazer nada”, relembrou a mãe Betânia Mendes. Ela disse que não deseja este sofrimento para pessoas que têm filhos.

O pai, Josivan Cordeiro, estava aguardando ansiosamente para poder abraçar o filho novamente. “Hoje a alegria da gente é imensa, porque ele está de volta com esse milagre aqui em casa, e o choro da gente hoje é um choro de alegria, de gratidão a Deus”, contou.

Do NE10 Interior