Em Pernambuco, homem anuncia venda de CNH por R$ 700 nas redes sociais: ‘Quente e com prontuários’

Um anúncio postado nessa terça-feira (16) em um grupo de um bazar de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está oferecendo carteiras de habilitação (CNH) sem a necessidade de realização das provas teórica e prática.

A assessoria de imprensa do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) esclareceu que todo e qualquer processo para obter a CNH é feito rigorosamente, sem possibilidade de fraude. E que o caso será remetido para a corregedoria investigar a procedência.

Na postagem, o homem afirma que o documento é “quente e com prontuários”. A reportagem do G1 entrou em contato com o vendedor pelo número que consta do anúncio e, segundo ele, cada carteira custa R$ 700. O prazo para entregar o documento é de, pelo menos, uma semana.

“[Esse valor de R$ 700] é fora a taxa de manutenção […], que não chega a R$ 100. Após [o pagamento], chega sua carteira de habilitação quente e você irá pagar ou à vista ou parcelado. É uma carteira de habilitação como qualquer outra. Eu só preciso que pague a taxa, o número do CPF, a data de nascimento e o nome completo para iniciar o procedimento”, afirmou o vendedor.

O homem explicou como funciona caso a pessoa seja multada com a CNH. “Você pode pegar multa e tal. Se alguém tiver problemas, vai cair para minhas costas porque vai ser eu que vou tirar, vai ser as minhas descrições que vão. Aí você pega a multa, você vem e fala comigo, que eu tiro as multas [sic]”, explicou.

O Detran-PE ainda destacou que, “atualmente, as autoescolas possuem câmera nas salas de aulas, que gravam e monitoram em tempo real, assim como as salas de prova teórica do Detran e os carros, que contam com gravação de vídeo internamente e de áudio, informações monitoradas por uma central em tempo real”. (G1)