Em Pernambuco, homem com pedaços de corpo humano escondidos dentro de casa é preso

Um homem foi preso suspeito de guardar pedaços de corpo humano dentro de casa para fazer rituais, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife. Diego José Minervino Anjo dos Santos, de 26 anos, foi detido pela Polícia Militar, no centro da cidade, e depois levado até a casa dele, na 3º Travessa da Olaria.

No local, os policiais encontraram, dentro de um bacia, duas mãos, dois pés e uma orelha. Em outro cômodo da casa, a polícia achou um crânio e uma arcada dentária, e sobre um colchão no chão, os PMs encontraram várias moedas.



O suspeito assumiu que tudo aquilo foi parte de um trabalho de magia negra, ordenado por uma entidade chamada de Oxum. A motivação para o trabalho foi financeira. “Foi feito o ritual para eu ficar rico”, disse o homem, em entrevista.

Suspeita

A polícia acredita que os restos do corpo humano podem pertencer a Marcos Ferreira da Silva, de 35 anos, que desapareceu de casa. No dia 13 de janeiro, encontraram, em um rio de Moreno, um corpo faltando os pés, as mãos e a cabeça. O homem foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Da TV Jornal