Em Pernambuco, homem é detido com documento falso de Guarda Municipal

Um homem de 31 anos foi detido após apresentar documento de Guarda Municipal falsificado em Surubim, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, na hora da abordagem, o homem estava com uma pistola e munições.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito apresentou um documento onde indicava que ele seria Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste. Ao fazer a checagem com o comando do município, foi constatado a falsificação do documento.

O homem foi levado para a delegacia da cidade e autuado por porte ilegal de arma e falsificação de documentos, conforme a polícia. (G1)