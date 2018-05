Em Pernambuco, homem é detido suspeito de abusar sexualmente de criança

Um homem foi detido suspeito de abusar sexualmente de uma criança de oito anos nesse sábado (12) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a avó da criança informou que o suspeito chegou à casa da família pedindo uma ajuda e que, em um momento de distração, ele pegou a menina e tentou beijá-la.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi flagrado com a criança no colo. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste. (G1)