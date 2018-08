Em Pernambuco, homem é detido suspeito de jogar panela de água quente na sobrinha

Um homem de 28 anos foi detido nessa segunda-feira (27) suspeito de agredir a sobrinha, de 15, em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suposto criminoso jogou uma panela de água quente na adolescente.

Ainda segundo a PM, o tio da vítima também agrediu a jovem com socos no rosto. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil do município. A motivação do crime é desconhecida e o caso será investigado. (G1)