Em Pernambuco, homem é morto a tiros na frente dos filhos enquanto fazia reparos na calçada de casa

Um homem identificado como José Ferreira de Carvalho, de 36 anos, foi morto a tiros nessa quinta-feira (7) no Centro de Águas Belas, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em frente à casa em que a vítima morava. Os filhos do homem presenciaram o crime.

Ainda segundo a PM, a vítima fazia reparos na calçada da residência quando dois homens em uma moto se aproximaram e efeturaram os disparos de arma de fogo, conforme informou a polícia.

O homem chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)