Em Pernambuco, homem é preso após divulgar fotos íntimas da ex-namorada em aplicativo de mensagens

Um homem de 52 anos foi preso após divulgar fotos íntimas da ex-namorada, de 19 anos, em um aplicativo de mensagens, na noite dessa terça-feira (12) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é ex-gerente do Central Sport Club. Ele teria colocado na internet fotos íntimas da companheira sem o conhecimento dela, por não aceitar o fim do relacionamento.

A produção do ABTV 1ª Edição tentou entrar em contato com o ex-gerente do Central Sport Club, mas não conseguiu.

Sobre o ocorrido, através de nota, o Central Sport Club informa que lamenta e esclarece que os fatos dizem respeito à vida privada dos envolvidos, nada tendo relação com as condutas profissionais, não ocorrendo em momento algum fatos relacionados nas dependências do clube ou no exercício de funções. Cabe esclarecer que o profissional foi desligado da instituição em 28 de maio de 2018, após o término da participação do Central no Campeonato Brasileiro da Série D.

A nota diz ainda que, sobre a repercução para com a segunda pessoa envolvida no caso, a qual o clube guarda a privacidade, dada a já excessiva exposição gerada, refutamos o termo “centralete” utilizado por alguns veículos de comunicação e esclarecemos que a atuação no clube se dá no âmbito da prestação de serviços administrativos ao departamento social do clube, tendo sempre atuado de forma ética e profissional. Cumprindo seu papel social, o Central Sport Club se coloca à disposição dos envolvidos no amparo aos transtornos gerados.

De acordo com a polícia, a vítima prestou queixa na delegacia e também procurou a Polícia Militar. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão e autuado em flagrante. Ele foi liberado após pagamento de fiança e vai responder pelo crime em liberdade, conforme a polícia.

