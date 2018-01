Em Pernambuco, homem é preso em flagrante após matar o filho em festa de réveillon

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (1º), após matar o filho, durante as comemorações de réveillon, na Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Civil, Manoel Arthur da Silva, de 53 anos, desferiu golpes de faca em Iranilson Arthur da Silva, de 31 anos. O crime ocorreu na Rua Pico da Neblina, no bairro do Ibura.