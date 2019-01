Em Pernambuco, homem mata enteados de 11 e 13 anos após tentar abusar de uma das crianças

Um homem de 28 anos de idade assassinou a facadas os enteados – um menino de 11 anos e uma menina de 13 – na manhã desta quinta-feira (3), em Moreno, no região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Após o acontecido, o homem foi agredido pelos moradores da região e levado à delegacia, onde foi preso por tentativa de estupro e homicídio duplo.

Robson José dos Prazeres apresentava sinais de embriaguez quando chegou em casa, por volta das 5h, e tentou estuprar a enteada, segundo informou a Polícia Civil. A vítima reagiu, assim como o irmão da menina, o que levou o padrasto a atacar os dois a facadas . Os irmãos não resistiram aos ferimentos e morreram do lado de fora da casa.

As duas crianças eram filhas do primeiro relacionamento de Géssica Nascimento, que ainda tinha outros dois filhos com Robson, um de cinco anos e uma de nove. A mãe das crianças estava cuidando de um parente cadeirante na hora do crime e, por isso, não estava em casa. Porém, a filha de nove anos do casal estava e teria presenciado a morte dos irmãos.

A polícia foi contatada por um vizinho da família que testemunhou os homicídios . Após terem ciência do ocorrido, os moradores da Vila Holandesa espancaram o criminoso até a chegada da viatura. O homem foi levado à Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, onde foi constatado que Robson já havia sido preso por assalto e que Géssica tinha uma medida protetiva contra o parceiro pela Lei Maria da Penha, por causa das constantes agressões que sofria.

De acordo com a mãe, ela planejava sair de Moreno e ir para São Paulo com os filhos em maio, a fim de fugir de Robson. O autor das facadas deve passar por audiência de custódia nesta sexta- feira (4).