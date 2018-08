Em Pernambuco, homem morre após colidir carro em caminhão carregado de cerveja na BR-423

Um homem morreu na madrugada dessa segunda-feira (13) na BR-423, entre Garanhuns e São João, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de passeio bateu em um caminhão carregado de cerveja, que vinha no sentido contrário da pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para o resgate da vítima. O condutor do caminhão não ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.