Em Pernambuco, homem morre após sofrer choque elétrico enquanto mexia em bomba de água

Um homem de 27 anos morreu vítima de choque elétrico na tarde dessa terça-feira (3) em Sairé, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, José Ailton Ferreira Henrique foi ajeitar uma bomba de água em uma cacimba, que fica atrás da residência dele, quando recebeu a descarga elétrica.

Ainda segundo a polícia, o homem, que morreu no local, iria puxar a água para um lava-jato, onde ele era proprietário. O caso aconteceu no Sítio Antas, na zona rural do município.