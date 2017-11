Em Pernambuco, homem tenta matar esposa com disparo de arma de fogo e rifle trava

Uma mulher, de 31 anos, foi vítima de um disparo de arma de fogo nessa quarta-feira (15) em Petrolina, no Sertão pernambucano. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Dom Avelar.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encontrada caída no chão e ferida. O disparo atingiu a coxa e a mão da mulher. Ela informou aos policiais que o autor do disparo foi seu esposo, de 50 anos. A vítima disse ainda que o marido não fez outros disparos contra ela porque a arma enganchou.