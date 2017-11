Em Pernambuco, idoso é detido suspeito de invadir casa do filho e furtar galinhas, televisão e DVD

Um aposentado de 65 anos foi detido na última terça-feira (31) suspeito de invadir e furtar objetos da casa do filho dele em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o agricultor, de 45 anos, informou que o pai havia levado televisão, aparelho de DVD, bomba d’água, botijão de gás e 21 galinhas.