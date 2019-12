Em Pernambuco, jovem é agredida após se recusar a manter relações sexuais com idoso

Uma jovem de 19 anos foi agredida nessa quinta-feira (26) depois de recusar manter relações sexuais com um idoso, vizinho dela, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações colhidas pelo Blog do Bruno Muniz, o idoso estaria embriagado e chegou a oferecer dinheiro para a vítima.

Quando a jovem pediu respeito, o suspeito a teria agredido com uma garrafa de vidro. Ela conseguiu fugir após o irmão dela chegar e repreender o agressor. A jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e precisou levar pontos devido aos ferimentos.

Do NE10 Interior