Em Pernambuco, jovem faz tatuagem para homenagear gato que tinha RG animal e certidão de nascimento: ‘Um filho para mim’

Fred era a única companhia do dono e esteve presente nos piores e melhores momentos da vida de Raul. “Depois que Fred chegou em minha casa, não me sentia mais sozinho. Ele se tornou um filho pra mim”, disse o provedor. Essa relação durou apenas dois anos, pois em fevereiro de 2018 o animal de estimação morreu devido a problemas problemas renais. Para homenagear o gato, Raul fez uma segunda tatuagem.

Mesmo sendo zombado pelos amigos por causa do amor que tinha pelo gato, o provedor de internet não se incomodava com isso. “As pessoas não entendiam esse amor. É uma coisa simples, não atrapalhava em nada a minha vida. E hoje o que fica é a saudade”, ressaltou.

Raul não tinha muito apreço por animais, até que um dia encontrou uma gata na rua onde morava, no bairro Lagoa de Pedra, em Caruaru. Como não queria ficar com o animal, deu para uma amiga cuidar. Após alguns dias, ele recebeu a notícia de que a gata tinha dado cria, e apenas um filhote era macho.

Raul contou que sentiu o desejo de ficar com o felino e por isso o aceitou em casa. “Não sei porque peguei o gato, mas senti vontade de ficar com ele e não me arrendi. Pena que nossa convivência foi tão rápida, mas, com certeza, foi bastante intensa”.

Com o passar do tempo, o amor pelo siamês só aumentou e o dono dele já se considerava como pai do gato. Providenciou diversas coisas para o animal, inclusive a certidão de nascimento e RG. No documento de identidade, Fred foi registrado com sobrenome e naturalidade. “Achei importante fazer um documento para o meu gato, mesmo sendo através de internet”, afirmou.