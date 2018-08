Em Pernambuco, jovem morre após ser agredida com chutes na cabeça e marido é preso suspeito do crime

Uma jovem de 18 anos morreu após ser espancada em Sanharó, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, ela estava sendo agredida no momento em que os policias chegaram à residência, e foi preciso conter o agressor, que é marido da vítima. Ela levou chutes na cabeça e foi socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme informou a polícia, familiares disseram que o marido era ciumento. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Belo Jardim, onde foi autuado em flagrante. O homem passará por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (31).

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)