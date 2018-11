Em Pernambuco, , mais de 77 mil inscritos faltam ao primeiro dia de provas do Enem 2018

Em Pernambuco, 77.137 estudantes faltaram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (4). De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), isso representa 25,1% do total de 307.320 inscritos no estado, ou seja, 230.183 compareceram aos locais de prova.

Neste primeiro dia do Enem 2018, os estudantes que compareceram aos locais de prova responderam às questões de linguagens e ciências humanas. Eles também elaboraram uma redação sobre o tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”.

Na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, voluntários distribuíram chocolates e orações para tranquilizar os candidatos. Enquanto os estudantes faziam as provas, parentes dos inscritos amenizaram a espera com venda de café, conversas e leituras de livros.

Em 11 de novembro, acontece o segundo dia de provas do Enem 2018. Nessa data, os candidatos vão responder a perguntas de ciências da natureza e matemática. (G1)