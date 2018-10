Em Pernambuco, menino tem 30% do corpo queimado em acidente com álcool em churrasqueira

Um menino de 11 anos foi internado com 30% do corpo queimado, na madrugada dessa sexta-feira (5), no Hospital da Restauração, no Centro do Recife. Segundo a unidade de saúde, a família usou álcool para acender uma churrasqueira durante uma festa em Vertentes, no Agreste de Pernambuco, quando houve uma explosão, que atingiu o garoto.

A criança, identificada como Ismael Levy Macedo Araújo, teve queimaduras de segundo e terceiro grau nas pernas, tórax e com mais profundidade nos braços e rosto, segundo os médicos. Os pais da criança também ficaram queimados ao tentar apagar o fogo que atingiu o filho.

De acordo com o chefe da unidade de queimados do HR, Marcos Barreto, a criança recebeu anestesia geral e segue em tratamento.

“Esse menino tem um edema muito importante na face e nos braços. Hoje [sexta] pela manhã já foi reavaliado, ele tá agora na fase de ressuscitação hemodinâmica [controle da circulação do sangue nos vasos], toda a parte de hidratação dele e os cuidados para reduzir mais esse edema”, explica o médico.

Ainda de acordo com Marcos Barreto, a criança também pode apresentar algum tipo de inflamação no pulmão, pois inalou substâncias químicas quando a roupa que vestia pegou fogo.

A mãe está com queimaduras de segundo grau nas mãos e também recebe atendimento no Hospital da Restauração. Já o pai do garoto, está em uma unidade de saúde de Caruaru, no Agreste. Não há informações sobre o estado de saúde dele. (G1)