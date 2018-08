Em Pernambuco, mulher arma o próprio sequestro, mas é presa após pagamento de resgate

Um grupo envolvido em um falso sequestro foi desarticulado nesse final de semana em Petrolina, no Sertão do estado. De acordo com informações da Polícia Civil, Tatiane Suelen da Silva Santos era a falsa vítima de uma ação articulada por ela e três outros suspeitos.

Juntos, os quatro pediam R$ 72 mil em resgate à família de Tatiane. O dinheiro, segundo a polícia, seria utilizado para quitar as dívidas da suposta vítima. Além dela, Iron Maxwell dos Santos Silva, Israel Alexandre de Barros Silva e um policial civil da Bahia, identificado como José Flávio de Oliveira, foram presos pela participação no crime.

O delegado Gregório Ribeiro, informou que, no período em que Tatiane afirmava estar sequestrada, ela mantinha um contato direto com a família informando que, se o dinheiro não fosse liberado, os supostos sequestradores a matariam.

Prisão

Após o irmão de Tatiane denunciar o caso, a polícia orientou a família a diminuir o valor do resgate para R$ 40 mil, proposta que foi aceita pelo grupo.



Durante o encontro, que foi marcado em Juazeiro, na Bahia, o dinheiro do resgate foi entregue aos supostos sequestradores. A polícia, então, percebeu que tudo se tratava de uma armação e realizou a abordagem.

Os três suspeitos, que estavam em duas motos, fugiram inicialmente. Mas, Iron Maxwell e José Carlos, ambos armados, foram capturados pelos agentes policiais após perseguição. Já Israel Alexandre conseguiu fugir com o dinheiro do resgate, sendo detido logo em seguida.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Ouro Preto, em Petrolina, onde confirmaram que se tratava de um falso sequestro. Com isso, Tatiane também foi detida pela polícia.