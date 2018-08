Em Pernambuco, padrasto é preso suspeito de estuprar enteada e vizinho flagra crime dentro de casa, diz polícia

Um homem identificado como Fabiano Alexandre Soares, foi preso nessa quinta-feira (16) suspeito de estuprar a enteada dele, de 13 anos, em Bom Conselho, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, um vizinho flagrou o crime, filmou o padrasto e a vítima sem as roupas no sofá da casa, e trancou o suposto criminoso em um dos cômodos.

Ainda segundo a polícia, o vizinho entrou na casa após ouvir a adolescente gritar. A vítima mora no local onde o crime ocorreu com a mãe e o suspeito. A mãe da jovem estava trabalhando quando o caso aconteceu.

A testemunha acionou a polícia, que foi até a residência e levou o susposto criminoso para a Delegacia de Polícia Civil do muncípio.

O padrasto da vítima foi autuado em flagrante pelo crime de estupro e irá passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (17), em Garanhuns. Não foi informado para qual unidade prisional o homem será levado. (G1)