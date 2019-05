Em Pernambuco, pastor é morto por outro pastor após briga por conta da bíblia

Um pastor foi preso suspeito de matar outro pastor na madrugada desta quarta-feira (29), bairro Alto do Cruzeiro, em Timbaúba, na Zona da Mata Norte do Estado. De acordo com a polícia, a vítima e o autor eram pastores de uma igreja pentecostal e iniciaram uma discussão ainda dentro da igreja por conta da bíblia.

O suspeito, José Carlos da Silva, de 52 anos, teria pego uma faca para agredir Paulo Germano da Silva, de 58 anos. A vítima tentou correr para o lado de fora da igreja, mas foi morto a facadas e pedradas.