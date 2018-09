Em Pernambuco, Paulo Câmara tem 38% e Monteiro, 30%, aponta Datafolha

A pouco mais de uma semana para as eleições, nova pesquisa Datafolha aponta que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), dobrou a vantagem para seu principal opositor: o senador Armando Monteiro (PTB).

Paulo passou de 35%, no levantamento realizado nos dias 18 e 19 de setembro, para 38% das intenções de voto. Armando oscilou negativamente. Tinha 31% e foi para 30%. A diferença entre os dois, que era de 4% na semana passada, atingiu o patamar de 8%.

Mauricio Rands (PROS) e Julio Lossio (Rede) marcaram 3% cada um. A candidata Dani Portela (PSOL) ficou com 2%. Ana Patricia Alves (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não saíram do 1%. Brancos e nulos caíram de 19%, no levantamento anterior, para 16%. Os indecisos somam 6%, o mesmo índice de antes.

Para esta pesquisa foram ouvidos 1.302 eleitores em 55 municípios de Pernambuco. A margem de erro para o total da amostra é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 28 de setembro.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Paulo Câmara é citado por 19%, mesmo índice registrado na pesquisa anterior. O senador Armando Monteiro ficou com 15%. Ele tinha 13%. Também foram citados Lossio (1%), Dani Portela (1%) e Rands (1%). Uma parcela de 40% não menciona nenhum nome.

Pela primeira vez, Paulo Câmara e Armando Monteiro apresentam índice de rejeição similar. O Datafolha aponta que 31% não votariam de jeito nenhum no governador. A rejeição de Armando saltou de 23% para 30%.

Da Folha de Pernambuco