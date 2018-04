Em Pernambuco, policial federal é preso após descumprir medida protetiva contra ex-mulher e ameaçá-la de morte

Um policial federal reformado foi detido na manhã desse sábado (28), no Recife, por descumprir a medida protetiva que o afastava de sua ex-esposa. A prisão ocorreu quando o homem, de 68 anos, foi à casa da ex-mulher, no Espinheiro, na Zona Norte, e efetuou cinco disparos para arrombar a porta do apartamento da vítima.

Na ocasião, ele ameaçou a vítima de morte e também tirar a própria vida. Ao todo, 28 policiais militares participaram da operação e conseguiram desarmar o homem, que estava com dois revólveres calibre 38, com 12 munições. Ninguém ficou ferido.

Segundo a PM, todos foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, também na Zona Oeste do Recife, para serem tomadas as medidas cabíveis. Porém, de acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado diretamente na Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro, no Centro da cidade.

A Polícia Federal informou que, a princípio, não vai se pronunciar sobre o caso porque a Polícia Civil está responsável pela ocorrência. Segundo essa corporação, o homem foi autuado por lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, dano ao patrimônio, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva.

A ocorrência foi gerada através do número 190, canal pelo qual é possível fazer denúncias sobre descumprimento de medidas protetivas em casos de flagrante. Também é possível procurar delegacias para registros formais da ocorrência. (G1)