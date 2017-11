Em Pernambuco, professor perde a prova por chegar atrasado

O professor Sérgio Ferreira perdeu de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. Morador de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi de metrô para a Universidade Católica de Pernambuco, no Centro do Recife, mas não chegou a tempo. Ferreira pretendia fazer o Enem para ingressar em uma segunda graduação: sistemas de informação.

Ele contou que ao chegar à Estação Central do Recife pediu carona aos passantes, para conseguir chegar a tempo. Apesar de ter alguns dos pedidos negados, ele conseguiu que uma pessoa o levasse até o prédio da Unicap, mas só conseguiu chegar à instituição cerca de dois minutos depois que os portões haviam sido fechados.

Do NE10