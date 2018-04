Em Pernambuco, teto de varanda cai e adolescente morre enquanto balançava em rede

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser atingida pelo teto de uma varanda na zona rural de Alagoinha, Agreste de Pernambuco. De acordo com o hospital do município, a jovem, identificada como Júlia Inácio, balançava em uma rede com outras duas pessoas quando o acidente ocorreu. O caso foi no sábado (14), mas as informações só foram repassadas nessa segunda-feira (16).

A jovem foi socorrida para uma unidade de saúde local e chegou a ser transferida para o Hospital Lídio Paraíba, em Pesqueira, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas informaram que Júlia e as outras duas pessoas foram para a rede após o almoço, mas a estrutura não suportou o peso e cedeu. Eles estavam comemorando o aniversário da mãe da vítima no local.

O estado de saúde das vítimas que ficaram feridas não foi informado. Até a publicação desta matéria, a polícia não havia sido acionada para apurar o caso. (G1)