EM PLENA LUZ DO DIA: Mulheres são presas após posarem nuas em varanda de prédio; assista

A direção da polícia de Dubai disse que o grupo detido que aparece no “vídeo indecente” foi encaminhado ao Ministério Público. Não há informação sobre as nacionalidades.

Vídeos e fotografias mostrando as mulheres nuas, alinhadas em uma varanda enquanto eram filmadas no bairro nobre de Marina, surgiram nas redes sociais na noite de sábado (3/4).

A polícia de Dubai (Emirados Árabes Unidos) prendeu um grupo de mulheres filmadas posando nuas em uma varanda de prédio do emirado em plena luz do dia. O fotógrafo também teria sido detido.

Detidos em caso de “indecência” podem ser condenados a seis meses de prisão e multa de mais de R$ 7 mil.

Os Emirados Árabes Unidos, embora liberais em muitos aspectos em comparação com seus vizinhos do Oriente Médio, têm leis rígidas que regem as formas de expressão. Pessoas já foram presas por comentários e vídeos on-line. A maioria das empresas de telecomunicações estatais do país bloqueia o acesso aos principais sites pornográficos.