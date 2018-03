Em recuperação, Alexandre Farias grava áudio: ‘Estou voltando’

A família do o jornalista Alexandre Farias divulgou nesse sábado (17) um áudio das primeiras palavras do apresentador após a cirurgia de cranioplastia. Em recuperação após ser atingido por um disparo na cabeça, em setembro de 2017, Alexandre conseguiu durante esta semana pronunciar algumas palavras.

Alexandre recebeu alta da Unidade Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Esperança, na Ilha do Leite, na área central do Recife, no dia (9) deste mês. O fato deixou a família com mais esperanças ainda. De acordo com José Santos da Silveira Júnior, irmão do jornalista, a recuperação de Alexandre está sendo muito boa. Além dos cuidados médicos, Farias também tem recebido tratamento fonoaudiólogo o que tem contribuído na melhora.

Ouça o áudio das primeiras palavras de Alexandre:

Da Rádio Jornal